Deputado diz que Gladson ‘não rouba e nem deixa roubar’: “Compromisso com a legalidade”

O deputado Pedro Longo (PV), líder do Governo na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), elogiou o governador Gladson Cameli por seu compromisso com a honestidade. Em discurso na sessão presencial desta terça-feira (10), o deputado disse que Gladson Cameli é um governador que não rouba, nem deixa roubar”.

O deputado citou como exemplo a criação da delegacia de Polícia Civil de combate à corrupção. Segundo Pedro Longo, os próprios e policiais que atuam nesta delegacia elogiam o governador Gladson Cameli pela independência.

“O governador não interfere nas investigações de isso mostra o caráter do governador e seu compromisso com a legalidade”, disse o deputado.