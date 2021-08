Deputado questiona Sérgio Reis sobre prótese peniana com dinheiro público

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) questionou nas redes sociais o ex-deputado e cantor Sérgio Reis quanto à substituição de uma prótese peniana que teria custado R$ 55 mil e sido paga com dinheiro público, nessa segunda-feira (16/8). No Twitter, o político afirmou ter recebido a informação e que precisa do pronunciamento do sertanejo para confirmá-la ou não.

“Deputado Sérgio Reis: tenho uma informação e preciso da sua ajuda para apurar a veracidade ou se é fake. Um deputado pediu ressarcimento para a Câmara de despesa (de) 55 mil reais para substituição de prótese peniana. Parece que ele recebeu! Dinheiro público. Toca o berrante e vamos descobrir”, escreveu Pimenta. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!