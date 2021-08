Espírito do Lázaro Barbosa aparece através de carta psicografada e revela tudo

O vidente Valter Arauto um dos mais famosos do Brasil e que mais acerta previsões psicografou uma suposta carta de Lázaro Barbosa que chocou o Brasil depois de uma perseguição de mais de 20 dias no estados de Goiás. Em uma troca de tiros com a polícia ele acabou morrendo.

Na carta relata como está no plano espiritual e faz uma breve reflexão do que viveu na terra.

CARTA DO SUB CÉU

Não digam e nem repreendam as questões que fogem ao nossos entendimentos enquanto matéria fútil e terrena.

Não está em nós o poder de ligar e desligar o botão de ascensão as dimensões inferiores e superiores e isso só cabe ao senhor dos senhores.

Igualmente digo que, agora compreendi todas as minhas falhas das quais me levaram as atitudes extremas pois aqui do sub céu é que se pode fazer os questionamentos.

Não vou falar o que já é do conhecimento de todos e sim o que permanece oculto para muitos em relação ao espiritual.

Existe um sub céu e um pré juízo até que se estabeleça o juízo final.

No sub céu que me encontro é grande o lamento e a dor e muitos que optaram belo caminho dos erros estão aqui.

Digo que não é inferno e nem paraíso pois estes locais só se estabelecerão na essência da cada um após o grande julgamento.

Agora entendo claramente a eventual separação do joio e do trigo.

Revelo também que o vizir ou um dos anciões dos dias mostra até três céus além do qual realmente não se pode descrever más há também três infernos abaixo.

Digo que dois deles na consciência e um terceiro bem real que é o lago de fogo e enxofre.

Não me cabe pedi perdão pelos meus atos e sim simplesmente aguardar a aberturas do tribunal final onde se baterá o martelo pra cada vida que passou pela essência e pela terra.

Sou falto de sabedoria e conhecimento e daqui só passo o que me foi passado pelos canais e antenas de sensitivos.

Não só por um se pode manifestar o contato pela psique más por milhares de pontos na terra.

Fica simplesmente como uma carta aleatória e não direcionada pois nenhuma palavra pessoal ou parentesca de minha parte surtiria efeito no momento.

Cabe somente a mim as dores e os lamentos e já saber pelos meus atos o meu destino último.

Tudo foi desenhado desde a infância e não por mim mesmo pois o sofrer me levou a escrever tal história mal sucedida no emaranhado incertos da vida.

Fica apenas como registro pois jamais há a intenção de conselho quem não tem conselhos nenhum para dar.

Sei que condenei tal nome que outrora era sinônimo de ressurreição e deste então coloquei um selo de destruição.

Do sub céu se vê o paraíso e este realmente é o maior dos tormentos que se pode descrever.

Lázaro Barbosa." Por Valter Arauto