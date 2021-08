Galvez supera o Andirá e entra no G-4 do Acreanão-2021

O Imperador Galvez entrou no G-4 do Campeonato Acreano-2021. Nesta quarta-feira (11), na Arena da Floresta, pela quinta rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano, o time imperialista superou o Andirá por 3 a 1.

Alesson marcou duas vezes no primeiro tempo, aos 27 e aos 29 minutos. Na volta do intervalo, Wesley descontou aos quatro minutos e diminuiu a vantagem do Imperador. No entanto, aos 45 minutos, Felipinho, aproveitando contragolpe, fez o terceiro gol do Galvez.

Como fica

Com os três pontos conquistados diante do Andirá, o Imperador Galvez entrou no G-4 do Campeonato Acreano-2021.

O campeão acreano soma os mesmos sete pontos do Vasco da Gama, mas apresenta melhor saldo de gols. O Morcego, por sua vez, continua sem pontuar na competição, após quatro jogos disputados.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Imperador Galvez ocorre no próximo domingo (15) pela fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D.

O duelo será diante do Penarol-AM e a partida será disputada no estádio Arena da Floresta, às 15h.

Três dias depois, no mesmo local, às 19h, o Imperador faz o clássico do estadual contra o Rio Branco.

Por outro lado, o time do Morcego não terá muito tempo para descanso, pois no sábado, às 15h, no estádio Arena da Floresta, o time encara o São Francisco.