Glória recebeu notícia da morte de Tarcísio Meira com “muita tristeza”

A atriz Glória Menezes, que recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira (12/8), recebeu a notícia da morte do marido, o ator Tarcísio Meira, com “muita, muita, muita tristeza”. O galã de novelas morreu aos 85 anos, vítima da Covid-19.

O assistente pessoal da atriz informou ao jornal Extra que Glória segue com o quadro de saúde estável.