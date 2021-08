Homem envolve tornozeleira com papel alumínio no Acre para tentar fugir da polícia

Seguindo uma determinação judicial, policiais penais conseguiram nesta semana tirar de circulação um apenado que vinha tentando burlar o sistema de monitoramento.

De acordo com informações, em datas anteriores, ele vinha descumprindo as normas impostas mediante a concessão do benefício.

Com um papel alumínio, o monitorado tentou camuflar a tornozeleira eletrônica para que o equipamento perdesse a sinalização com a central, dificultando sua localização.

Com a evolução da tecnologia, segundo os policiais penais, é possível a central detectar esse tipo de violação, que é considerada como falta grave. Em razão da atitude, o reeducando foi reconduzido ao regime fechado.