Homem tem a cabeça arrancada após discussão no Amazonas

Manaus/AM – O corpo de Anailson Gatto foi encontrado na manhã desta segunda-feira (2), na comunidade Bom Jesus do canela, em Maués, no Amazonas.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe foi acionada para a verificação da denúncia, e ao chegar ao local, de difícil acesso, constataram que a vítima estava em decomposição e decapitado.

Ainda segundo informações repassadas, a vítima havia se desentendido com outras pessoas, e em meio a discussão foi alvejado com tiro no braço e em seguida arrastado para uma área de mata fechada e recebeu diversos golpes de terçado, e em seguida, teve a cabeça arrancada.

O corpo foi levado para o Hospital Geral da cidade, e o 48° DIP dará continuidade nas investigações.