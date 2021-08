Interior: Noiva é multada por dirigir bêbada após sair do casamento, diz polícia

Uma noiva ainda com o vestido de festa foi flagrada dirigindo bêbada em uma blitz da Polícia Civil, em Anápolis, a 55km de Goiânia. Segundo o delegado Manoel Vanderic, o noivo também estava embriagado e dormia no banco do passageiro. O casal tinha saído do casamento e voltava para casa, no sábado (31).

Os nomes dos motoristas embriagados não foram divulgados. Por isso, o G1 não localizou as defesas para se manifestarem.

A noiva não foi presa, mas acabou sendo multada por apresentar teor alcoólico de 0,26 mg, índice abaixo da tolerância criminal, de 0,33 mg. O casal aguardou um familiar ir buscar o carro deles para serem liberados.

No caso do caminhoneiro, o teor de álcool no sangue foi de 0,76 mg, acima do permitido, por isso ele foi preso, segundo Vanderic.

Operação

O delegado Manoel Vanderic informou que foram 33 motoristas flagrados alcoolizados na operação. Ao todo, 10 foram presos. A Polícia Civil efetua a prisão de quem apresenta teor alcoólico acima do tolerado ou quem apresenta sinais de embriaguez e se recusa a fazer o teste do bafômetro.

As operações realizadas neste ano já prenderam cerca de 300 pessoas em Anápolis. A embriaguez ao volante foi responsável por 60 mortes, entre janeiro de julho deste anos, de acordo com Vanderic.

“No ano passado, foram 133 mortes. A embriaguez ao volante responde por um terço das mortes no trânsito. É a maior causa de mortes entre jovens no país”, ressaltou o delegado.