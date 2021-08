Messi estreia na vaga de Neymar, Mbappé decide e PSG vence Reims no Francês

No dia em que Lionel Messi fez sua estreia com a camisa do Paris Saint-Germain, a equipe manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Francês, contra o Reims. Neste domingo, fora de casa, o argentino começou no banco, entrou no segundo tempo na vaga de Neymar e atuou por 31 minutos. Quem deciciu foi Mbappé, em sua possível despedida – pode ter negociação com o Real Madrid concretizada nos próximos dias. O camisa 7 marcou duas vezes, uma em cada tempo, e selou a vitória por 2 a 0.

Nada de trio MNM…

… pelo menos por enquanto. A torcida não viu Messi, Neymar e Mbappé juntos em campo por um minuto sequer. Mauricio Pochettino sacou o camisa 10, que foi muito marcado e teve atuação discreta, aos 20 minutos do segundo tempo para proporcionar a estreia do novo comandado. Como o francês pode estar de saída, a decisão do técnico gerou bastante reclamação na internet.

Panorama

O PSG, única equipe que venceu todos os jogos, lidera a competição com 12 pontos, seguida por Angers, com 10, e Clermont, com oito. O Reims, que havia empatado os três jogos anteriores, ocupa apenas a 17ª posição.

