Mulher se disfarça de enfermeira e sequestra recém-nascido de hospital

Uma mulher se vestiu de enfermeira e entrou em um hospital para sequestrar um bebê recém-nascido. Ao encontrar a criança, a suspeita pediu que a mãe a entregasse para realizar um procedimento médico e fugiu com a vítima. O caso aconteceu em Zapopan, no México, na última quarta-feira (25).

De acordo com o portal Infobae, após o episódio, profissionais relataram a situação e houve intensas buscas atrás da mulher. Na última quinta-feira (26), a polícia revelou que o bebê foi encontrado no estacionamento de um prédio.

Enrique Alfaro, governador de Jalisco, confirmou a notícia por meio de seu perfil no Twitter e disse que o bebê se encontra em “perfeitas condições”. “Com a confirmação preliminar da identidade pelo pai, anunciamos com grande alegria que o bebê que ontem foi roubado do Hospital Geral do Oeste já foi localizado. O seu estado de saúde foi avaliado no Hospital de Zapopan e encontra-se em perfeitas condições”, escreveu.