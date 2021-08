Pedro Longo destaca entrega de novas ambulâncias e parabeniza maçons por dia comemorativo

O deputado Pedro Longo usou o pequeno expediente da sessão na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (24), para destacar a entrega de mais 28 novas ambulâncias para os municípios do Estado pelo governador Gladson Cameli, a partir de um investimento que ultrapassa os R$ 7 milhões.

“Um ato de extremo respeito, compromisso e responsabilidade do governo para com a saúde de todos os acreanos. A entrega de mais de 20 ambulâncias faz com que os atendimentos de urgência tenham ainda mais prioridade em todo o nosso Estado”, salientou.

O evento de entrega dos veículos aconteceu nesta segunda-feira (23), em uma cerimônia em frente ao Palácio Rio Branco, com a presença de diversas autoridades.

O líder do governo aproveitou o tempo na tribuna para felicitar também os seus colegas e parceiros maçons pela passagem do Dia do Maçom, comemorado em 20 de agosto.

“Saúdo aqui os meus colegas maçons pela passagem do nosso dia, em especial o nosso sereníssimo Grão-Mestre Fernando Zamora, recordando a importância do trabalho que realizamos nas nossas lojas e no dia-a-dia, lutando pela fraternidade e pelo compromisso social”, destacou.

A volta do deputado Luiz Tchê para os trabalhos no Legislativo também foi pontuada por Longo, que fez questão de dar boas-vindas ao parceiro na Casa do Povo. “Seja muito bem-vindo, deputado. Estamos muito satisfeitos com o seu retorno à modalidade presencial”, concluiu.