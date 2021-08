Sebrae leva projetos de desenvolvimento para o município do Jordão

Durante esta semana, representantes do Sebrae no Acre estiveram na cidade de Jordão, interior do Acre, para apresentar programas e capacitar empreendedores. Durante a agenda, os gestores e empresários do município puderam conhecer mais sobre atendimento e ações do agronegócio, sobre os programas Educação Empreendedora e Redesim.

Recentemente, o município do Jordão aderiu ao programa Cidade Empreendedora, e como parte das ações do projeto foi realizada a oficina Desenvolvimento Econômico Local (DEL), que contou com a participação dos gestores públicos, os líderes do setor privado e terceiro setor.

A metodologia do programa Educação Empreendedora, que integra o eixo seis do Cidade Empreendedora, foi apresentado à equipe da Secretaria Municipal de Educação, pela gerente do setor de Produtos e Mercado do Sebrae, Lívia Maia.

“Educação Empreendedora é um trabalho a longo prazo, em que a gente começa o trabalho hoje para poder no futuro ter cidadãos empreendedores formados. Ficou acordado que iremos capacitar todos os professores da rede pública de ensino municipal e logo também vamos capacitar todos os alunos das escolas municipais”, explicou Maia.

Os empresários do município também foram capacitados pela analista Miriam Paiva, no Redesim – Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – que é um sistema integrado que permite a abertura, fechamento, alteração e legalização de empresas em todas as Juntas Comerciais do Brasil, simplificando procedimentos e reduzindo a burocracia ao mínimo necessário.

O prefeito do município, Naudo Ribeiro, acompanhou a equipe do Sebrae durante o atendimento ao comércio local e relatou que as atividades executadas durante a semana vêm para agregar valor à região. “A gente está de braços abertos e muito felizes por isso. Vamos colocar em prática esse desenvolvimento aqui no nosso município, esse é o nosso desejo”, disse.

Lais Mappes, analista do Sebrae, acompanhou a reunião dos agricultores junto aos vereadores e instituições ligadas ao Agronegócio do município, e relatou os próximos passos para o setor. “Nós iniciamos um levantamento junto com os parceiros, juntamente com os produtores, que vai ser participativo, com as necessidades reais produtores locais, com pontos fortes e pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, e traçar um plano de ação”.

Fotos: Assessoria