Sem poder viajar para o litoral por causa da pandemia, mulher constrói a própria praia

Apaixonada pelo mar, a baiana que chega a viajar até 4 vezes ao ano para o litoral brasileiro, Maria Helena Nóbrega, de 76 anos, decidiu construir, no meio do cerrado, a “própria praia” no fundo de casa, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

A ideia inusitada surgiu logo depois da pandemia que a impossibilitou de preparar as malas e seguir para o local preferido:

“Eu amo á agua do mar. Então decidi, por questão de segurança e saúde, se eu não posso ir até ele [mar], vou trazê-lo até aqui”, explicou ao G1.

Maria conta que o projeto começou a ser executado no início de janeiro deste ano e falta pequenos ajustes para finalizá-lo, como iluminação e parte do paisagismo.

Na casa que já havia uma piscina e que não era usada pelo proprietária, Maria Helena explica que utilizou á agua de um poço artesiano para colocar a ideia em prática e construir a praia artificial de 150m² com direito a areia, pés de coco e pedras que ajudam na decoração.

