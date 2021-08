Semana começa com mais de 14 mil vagas em concursos abertos

O mês de agosto termina e setembro começa repleto de oportunidades no serviço público. A semana tem mais de 14 mil vagas em concursos abertos em todo país.

A Região Sudeste concentra mais de 47% das oportunidades, seguida pelas regiões Nordeste com 19% e Norte com 18%. Há ainda chances disponíveis para o Sul do país e o Centro-Oeste.

Mais de 60% das vagas dos concursos abertos são para cargos de nível médio. Quem é graduado também poderá se inscrever para 23% da oferta no Brasil. As demais oportunidades são para carreiras dos níveis técnico e fundamental.

O destaque da semana é o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ SP), que encerra as inscrições do concurso com 845 vagas para escrevente na quinta-feira, 2 de setembro. Então fique ligado para não perder o prazo. Saiba mais a seguir!

Concurso TJ SP: últimos dias para inscrição

O concurso TJ SP, um dos mais aguardados para 2021, terá inscrições abertas até 2 de setembro. Quem deseja ingressar no maior tribunal da América Latina deve realizar o cadastro pelo site da Fundação Vunesp , banca organizadora.

A taxa de inscrição custa R$79. O pagamento poderá ser efetuado até 3 de setembro. No total, o Tribunal de Justiça de São Paulo oferece 845 vagas para escrevente técnico judiciário. A carreira exige: idade mínima de 18 anos e conclusão, até a posse, do ensino médio.

As remunerações iniciais são de R$6.301,71, considerando R$4.981,71 de vencimento básico, auxílio-alimentação de R$990 (R$45 por dia considerando 22 dias úteis) e auxílio-saúde de R$330.

Há oportunidades para todas as regiões administrativas judiciárias do estado. Apenas para a capital são 400 vagas disponíveis. Já para 4ª região, com sede em Campinas, são 70 oportunidades para carreira.

O concurso terá provas objetivas e provas práticas. A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, está prevista para o dia 31 de outubro.

Outros concursos que terminam inscrições na semana

Fundação Saúde CE

As inscrições do concurso para Funsaúde do Ceará serão aceitas até o dia 30 de agosto, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora. O valor para concluir a candidatura é de R$70 para cargos de nível médio, R$150 para nível superior e R$300 para área médica.

Aberto em junho, o concurso para Fundação Regional de Saúde do Ceará oferta 6 mil vagas para as áreas Assistencial, Médica e Administrativa. Para a primeira área são 4.541 oportunidades, sendo 1.792 para nível superior e 2.749 para nível médio.

As carreiras são as mais diversas, incluindo o técnico de enfermagem com 2.570 vagas. Além disso, há chances para técnico em farmácia (120 vagas), enfermeiro assistencial (801), fisioterapeuta (158), entre outros. As remunerações variam de R$2.200 a R$ 9mil.

O concurso Funsaúde CE será composto por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está prevista para dia 24 de outubro, preferencialmente, no município de Fortaleza, capital do estado do Ceará.

PM PB

A Polícia Militar da Paraíba recebe inscrições em seu concurso para oficiais até segunda-feira, 30. Os cadastros devem ser feitos por meio do site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , banca organizadora, mediante pagamento da taxa de R$100.

Ao todo, o concurso PM PB tem 30 vagas disponíveis, sendo 25 para homens e cinco para mulheres, para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) da Polícia Militar da Paraíba.

A carreira tem como requisito o nível superior em qualquer área. A corporação também exige altura mínima de 1,65m (sexo masculino) ou de 1,60m (sexo feminino) e até 32 anos de idade, no ano da matrícula no CFO (31 de dezembro de 2022).

Os aprovados receberão R$3.124,23, no primeiro ano do curso de formação, quando ingressarão como cadetes. Anualmente, o vencimento será atualizado até chegar à remuneração do cargo de 2º tenente, no valor de R$7.791,20.

A primeira fase do concurso será composta por provas objetivas, marcadas para 31 de outubro, das 13h15 às 17h15, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Patos.

IME

O Instituto Militar de Engenharia tem concurso aberto com 22 vagas para engenheiro. Quem deseja concorrer poderá finalizar sua inscrição somente até terça-feira, 31, por meio do site do Instituto Militar de Engenharia . A taxa é de R$100.

Para participar do concurso IME 2021 é necessário ter o nível superior em Engenharia na área de interesse. As oportunidades são para as seguintes especialidades:

Engenharia de Comunicações (quatro vagas);

Engenharia de Computação (quatro);

Engenharia Elétrica (uma);

Engenharia Eletrônica (duas);

Engenharia de Produção (duas);

Engenharia de Fortificação e Construção – Engenharia Civil, Mecânica – distribuídas em Mecânica e de Armamento e de Automóvel (quatro); e

Engenharia Metalúrgica (uma).

Além da graduação concluída no ato da matrícula no curso de formação (fevereiro de 2022), os interessados devem ter, no máximo, 26 anos de idade, completados no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano da matrícula (ano seguinte ao do concurso), e altura mínima de 1,60m (sexo masculino) ou 1,55m (sexo feminino).

Os candidatos serão avaliados em até quatro etapas. A primeira delas será o exame intelectual, que ocorrerá nos dias 27 e 28 de setembro. Ambas as avaliações terão início às 13h30.

Aeronáutica

Por sua vez, a Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) tem concurso aberto para preenchimento de 314 vagas de sargento. A oferta é para candidatos de ambos os sexos, em diversas especialidades.

Para concorrer é necessário ter o nível médio completo. O curso de formação será realizado na EEAR, localizada em Guaratinguetá, São Paulo.

No decorrer do curso de formação, o sargento tem direito a alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar e dentária.

Após a formação e promoção, o militar passa para a graduação de terceiro-sargento, cujo soldo é de R$3.825. O valor ainda pode aumentar com os adicionais militar (16%) e de habilitação (16%), de forma que o valor pode chegar a R$5.049.

O prazo de inscrições do concurso fica aberto até 1º de setembro. Os cadastros são recebidos pelo site de ingresso da Aeronáutica . Para completar o procedimento é preciso quitar a taxa de taxa de R$70.

O concurso terá provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, marcadas para o dia 14 de novembro.

Bombeiros MG

Ainda no ramo militar, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem os últimos dias de inscrição do concurso para soldados e oficiais. Os interessados têm até 2 de setembro para completarem o cadastro, pelo site da Fundep , banca organizadora.

O primeiro passo é preencher o formulário com todos os dados solicitados. Depois, gerar o boleto de R$92 para soldados e R$200 para oficiais.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais oferece 166 vagas. As remunerações iniciais podem chegar a R$10 mil. Para se candidatar aos dois cargos é necessário ter ensino médio completo e altura mínima de 1,60m.

Do total de vagas, 145 são para soldados, sendo 130 para homens e 15 para mulheres. O salário inicial é de R$4.631,21.

Há ainda 21 oportunidades para oficiais. Nesse caso, são 18 para o sexo masculino e três para o sexo feminino. As remunerações, em início de carreira, são de R$10.028,29.

O concurso Bombeiros MG terá as seguintes etapas: provas objetivas, provas discursivas (apenas para oficiais) e teste de capacitação física (TCF). Todas de caráter eliminatório e classificatório.

Para oficiais, as provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 3 de outubro. Já para soldados, os exames objetivos serão em 10 de outubro.

Ribeirão Preto SP

Em São Paulo, a Prefeitura de Ribeirão Preto realiza concursos públicos com 62 vagas imediatas mais cadastro de reserva. A oferta é para ingresso em cargos dos níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$6 mil.

As inscrições ficam abertas somente até 2 de setembro, pelo site da Fundação Vunesp , banca organizadora. A taxa é de R$49,50 para cargos de nível médio e R$69,50 para cargos de nível superior.

Os candidatos do concurso Ribeirão Preto SP serão avaliados por provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação da etapa será no dia 17 de outubro.

Concursos que abrem inscrições na semana

PGE GO

A partir de quarta-feira, 1º de setembro, estarão abertas as inscrições do concurso PGE GO (Procuradoria Geral do Estado de Goiás). A oferta é de 30 vagas para procurador mais formação de cadastro de reserva.

O cargo tem como requisitos: Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Não é exigido tempo de experiência e/ou atividade jurídica prévia. O vencimento inicial é de R$32.037,13.

As inscrições serão recebidas pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC) , banca organizadora, até 1º de outubro. A taxa é de R$280.

Os candidatos do concurso PGE GO serão avaliados por cinco etapas, realizadas na cidade de Goiânia. A primeira delas, provas objetivas, está marcada para 24 de outubro.

Seed PR

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná também abrirá inscrições em concurso esta semana. O concurso oferece, pelo menos, 800 vagas para contratação temporária , nos cargos de auxiliar de serviços gerais e assistente administrativo em diferentes áreas.

As remunerações serão de R$1.036,23 para o nível fundamental e de R$1.554 para o nível médio. Os profissionais ainda terão direito a vale-alimentação de R$106,86 para vencimento igual ou menor que dois salários mínimos e auxílio-transporte de R$166,63.

As inscrições começam em 1º de setembro e seguem até dia 8 do mesmo mês, pelo site do governo PR. Não é cobrado taxa de inscrição. O processo seletivo será feito por avaliação de título para todos os cargos.

Outros concursos abertos pelo país

Seap PA

As inscrições do concurso para agente penitenciário (policial penal) do Pará ficam abertas somente até 8 de setembro, pelo site do Cetap (Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional), banca organizadora.

O primeiro passo é preencher a ficha com todos os dados solicitados. Em seguida, gerar o boleto e pagar a taxa de R$50.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap MG) oferece 1.945 vagas para policial penal, das quais 1.646 são imediatas e 299 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades estão delimitadas para homens e mulheres.

O cargo de policial penal do Pará tem como principal exigência o ensino médio completo. Além disso, é preciso ter a Carteira Nacional de Habilitação. A remuneração inicial será de R$2.810 mais benefícios. O regime de trabalho será por escala 24×72.

Os candidatos do concurso da Polícia Penal PA serão submetidos a até cinco etapas. A primeira será prova objetiva e discursiva, com aplicação marcada para 24 de outubro.

PM CE

Já é possível se inscrever também para o concurso PM CE. Ao todo, a Polícia Militar do Ceará oferece 2 mil vagas para o cargo de soldado, de nível médio. A carreira tem remuneração inicial de R$4.192,72.

Além da escolaridade, os concorrentes devem ter entre 18 e 29 anos de idade. As inscrições podem ser feitas, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV) , até o dia 15 de setembro. A taxa é de R$120.

A primeira etapa, composta por prova objetiva, está prevista para o dia 7 de novembro, em Fortaleza e na Região Metropolitana da capital.