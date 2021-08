SESI/AC atende indústrias acreanas e de outros estados com ginástica laboral on-line

O trabalhador ocupa função central na organização e no processo produtivo de qualquer empresa ou setor industrial. Este é o entendimento do Serviço Social da Indústria (SESI) no Acre, que, preocupado em apoiar as indústrias na redução dos índices de absenteísmos, tem realizado diversas ações voltadas para o bem-estar físico e mental dos trabalhadores.

Um dos importantes serviços ofertados às indústrias pelo SESI/AC é a ginástica laboral on-line. Diante das restrições e das medidas de distanciamento social que a pandemia ainda impõe, o serviço passou a ser exclusivamente remoto, por meio de uma plataforma de vídeo.

“As aulas têm duração de 10 a 15 minutos e todas as atividades são de baixa intensidade, seguindo as diretrizes do Conselho Regional de Educação Física (CREF). Em locais onde há dificuldade de acesso à internet são levadas as gravações feitas em nosso estúdio de filmagem próprio e, nos demais lugares, é por streaming, ao vivo, com o professor. E priorizamos a qualidade de vídeo e áudio, no padrão de excelência que é característico do SESI”, detalha Luziane Mesquita, analista de Promoção da Saúde do SESI/AC.

Além das empresas acreanas, o SESI/AC tem atendido também indústrias de fora do estado. É o caso da Thomas Greg & Sons, de São Bernardo do Campo (SP), que atua no ramo gráfico de impressões de segurança. A analista de Recursos Humanos da empresa, Suelen da Silva Magalhães, diz que o projeto chegou em um momento oportuno.

“Tínhamos acabado de implantar o home office e aplicado uma pesquisa na qual alguns colaboradores relataram que não estavam fazendo pausa para relaxamento de punho, por exemplo, e o projeto do SESI caiu como uma luva. Os trabalhadores estão aprovando, o instrutor é bem interativo e o retorno tem sido excelente”, salienta a analista da RH.

Empresas do interior do estado também já aderiram ao serviço. Uma delas é a Água Cristal, de Cruzeiro do Sul. Segundo Mariluce Melo, responsável pelo setor de RH da indústria de água mineral, os colaboradores têm participado ativamente das atividades. “Além da importância para a saúde, é também um momento de interação e descontração entre os trabalhadores. Temos visto bons resultados e o SESI tem nos atendido com excelência”, destaca.

As indústrias e empresas de outros setores que quiserem contratar o serviço de ginástica laboral on-line do SESI podem entrar em contato pelo telefone (68) 3901-4491-4499 ou enviar e-mail para [email protected].

Fotos: Assessoria