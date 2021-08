Universidade Corporativa oferece cursos gratuitos, on-line e com certificado

A Arcos Dorados, franquia que opera os restaurantes McDonald’s em 20 mercados da América Latina e Caribe, disponibilizou para o público externo cinco cursos on-line e gratuitos, de curta duração, através da Universidade Corporativa “Hamburger University”.

As formações, que antes eram destinadas apenas para funcionários da companhia, estarão disponíveis até o dia 31 de dezembro e foram liberadas em virtude do Dia Internacional da Juventude, comemorado na semana passada. É a primeira vez que jovens que não são funcionários da companhia terão acesso às capacitações ofertadas pelo grupo.

As capacitações são independentes, sem ordem específica ou quantidade limitada por pessoa. A cada módulo concluído, os participantes recebem um certificado que legitima a formação recebida.

Os interessados podem escolher entre os cursos de Inteligência Emocional, Empreendedorismo , Finanças Pessoais, Atendimento ao Cliente e Saúde e Bem-Estar. As inscrições são feitas no site https://receitadofuturo.com.br/cursos-livres .

“O desemprego juvenil é um dos principais problemas da região e temos a convicção de que é importante atuar para revertê-lo, gerando um impacto positivo nas comunidades onde operamos. Para isso, além de empregarmos milhares de jovens todos os anos, pensamos também naqueles que não fazem parte da nossa empresa”, afirma o presidente executivo do conselho da Arcos Dorados, Woods Staton.

Outras oportunidades de cursos gratuitos para todos os públicos

Além dos cursos oferecidos pela Universidade Corporativa , há outras instituições que disponibilizam cursos gratuitos e on-line para todos os públicos. As formações podem ser feitas durante todo o ano e são classificadas como cursos livres. Para conferir as opções, basta acessar o site do Educa Mais Brasil .