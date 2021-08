Vasco e Náuas duelam no Florestão mirando o G-4 do Acreanão 2021

Vasco da Gama e Náuas fazem jogo pra lá de importante na noite desta quarta-feira (4) para continuarem sonhando por uma vaga no G-4 do Campeonato Acreano-2021.

O duelo será disputa no estádio Arena da Floresta com arbitragem de Fábio Santos, assistido por Rener Santos e Iago Nascimento.

Vindo de duas derrotas para São Francisco (2 a 1) e Atlético Acreano (2 a 0), o time Cruz-Maltino chega para enfrentar o Náuas com vários desfalques.

A lista começa pelos volantes Tiago Teles e Vicente, ambos dos dores na parte posterior da coxa, e segue com os atacantes João Paulo, Adriano Marreto e William.

Os três entregues ao departamento médico. Outra baixa será o lateral esquerdo Sid, esse com pendência na documentação.

O técnico Oziel Moreira para o quinto compromisso do clube na competição está confiante na possibilidade de recuperação do Almirante no torneio.

Segundo ele, o único resultado que interessa ao clube será apenas o de vitória. Sem muitas opções, o comandante vascaíno deve mandar a campo o seguinte time: Gabriel Eremith; Mandim, Natan, Brenner e João Carlos; Luan, Lucas Limão, Adriano Bujari e Thiago Moreira; Alemão e Balica.

Náuas também quer a vitória

Por outro lado, o pensamento do Cacique do Juruá não é diferente em relação a partida desta quarta-feira (4) contra o Vasco da Gama.

Com apenas quatro pontos ganhos em três jogos disputados, o clube do Vale do Juruá entra em campo buscando uma vitória para entrar no G-4 do Campeonato Acreano.