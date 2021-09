6 ª edição da Copa Araújo de Futsal começa com 17 gols

A primeira rodada da 6 ª edição da Copa Araújo de Futsal, categorias sub-12 e sub-14, começou na tarde do último sábado (18), no Centro de Iniciação ao Esportes (CEI), com quatro partidas e 17 gols.

No primeiro confronto, válido pelo sub-12, apontou vitória elástica da Escolinha do Metal sobre o Furacão por 9 a 1. Na sequência, ainda pelo sub-12, o Colégio Ame ficou no empate com o Flamenguinho por 1 a 1.

Outros dois jogos foram realizados pela categoria sub-14. No primeiro deles, o Colégio Ame começou bem a corrida pelo bicampeonato e derrotou o Furação por 3 a 0. Na sequência, a Escolinha do Xavier Maia perdeu PSC por 2 a 0.

Veja os participantes

Na categoria sub-12 brigam pelo título as seguintes equipes: Escolinha do Metal, Furacão, Colégio Ame, Flamenguinho, Barcelona e Xavier Maia.

Já na categoria sub-14, a competição contará com as seguintes equipes: Furacão do Norte, Colégio Ame, Xavier Maia, PSC, Bujari e Flamengo.