A Fazenda 13: Vaca monta em Nego do Borel em atividade com animais

O cantor Nego do Borel passou por um momento de susto durante uma atividade no trato com animais na manhã dessa quinta-feira (16), no reality rural comandado por Adriane Galisteu. O peão auxiliava os colegas no trato com os bichos quando resolveu fazer um carinho em uma das vacas do pasto e acabou sendo montado por ela.

O funkeiro acabou ficando pressionado contra uma cerca e de tão nervoso acabou até confundindo o nome dos animais: “O que é isso, mano? O cavalo subiu em cima de mim!”, disse Borel assustado. Passado o espanto, o músico se divertiu com a situação e voltou a acariciar o animal: “Pô, qual foi, mano! Fica direitinho, cara”, pediu o ex-namorado de Duda Reis.

A ex-BBB Dayane Mello, que assistia a situação e se divertiu com a cena questionou: “Será que ela está no cio?”, “Que imagem, meu Deus”, completou. Como Nego do Borel está na baia, ele pode contar com a ajuda de Erasmo Viana, ex-marido de Gabriela Pugliesi que foi escalado para auxiliar o carioca no trato com os animais de chifres.

Nas redes sociais, internautas repercutiram a situação curiosa: “Mandei essa foto da vaca em cima do nego do borel pro meu tio que tem muitas vacas e ele disse que: ELA ESTÁ NO CIO! então daí ela achou um boi pra cruzar é isso? Kkk”, declarou um telespectador de A Fazenda. “Os animais servindo muito nessa edição, começando pela vaca trepando no Nego do Borel kkkkkk“, escreveu outro internauta.

E essa já é a segunda situação constrangedora que o funkeiro passa desde a estreia da atração da Record TV nessa semana. Na última quarta-feira (15), Nego do Borel virou assunto nas redes sociais por um certo exagero na reação após o consumo de uma pimenta. Enquanto almoçava com os demais peões, o funkeiro aparentou estar passando mal e correu para a pia onde cuspiu o alimento por diversas vezes:

“Caraca, tá queimando muito! Malandro, passei mal”, exclamou o músico. Alguns participantes do reality rural da Record TV, no entanto, não acreditaram muito na história do famoso, mas Nego do Borel se defendeu: “Pela vida da minha mãe, esse bagulho não é de Deus. Come uma, alguém. Duvido!”, apostou.

Mileide Milhaile, Bil Araújo e Victor Pecoraro foram alguns dos peões que provaram o mesmo condimento e “desmascararam” o VT de Nego do Borel. A ex-mulher de Wesley Safadão, inclusive, comeu duas das especiarias e não demonstrou nenhum tipo de reação: “É molecagem, homem!”, disse ao cantor. “Tu é um homem ou um rato?”, complementou.

Bil Araújo também provou a pimenta e disse que ela não era assim tão forte. “Eu juro pela minha mãe, pô. Eu juro pela minha mãe morta. Porque é verdade o que eu tô falando! É forte!”, rebateu o funkeiro.“Eu juro pela minha também, não é [forte]”, provocou ex-participante do Big Brother Brasil 21.

O ator Victor Pecoraro, que também experimentou a iguaria, não demonstrou nenhuma reação, assim como aconteceu com Mileide e Bil Araújo. Nego do Borel então declarou que o artista da Record TV teria ingerido o alimento inteiro, sem mastigar e passou a se defender declarando: “Eu não como pimenta, pô“.

Após ter virado motivo de chacota entre os peões, Nego do Borel brincou: “Pô, fui desmascarado”. E complementou: “É o seguinte: cada boca é uma boca. A minha ardeu pra caralh*. Passei mal. Vou te falar, eu sou um desacreditado”, brincou com a situação o cantor de funk.