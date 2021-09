AC não vai aderir recomendação do MS e segue vacinando adolescentes sem comorbidades contra Covid-19

Após o Ministério da Saúde (MS) voltar atrás e não recomendar mais a aplicação de qualquer uma das vacinas contra covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) não vai seguir a nova recomendação.

De acordo com a pasta federal, a nova orientação é que nessa faixa-etária sejam contemplados apenas adolescentes com deficiência permanente, com comorbidades e que estejam privados de liberdade.

Nossa reportagem entrou em contato com a Sesacre para saber qual postura seria adotada no Estado.

“O Acre e demais Estados continuarão com a vacinação desse público”, foi o que disse a assessoria.

A recomendação do MS foi tomada dentro de um contexto de aumento dos relatos de falta de vacinas no país, sobretudo para a segunda dose – realidade que não é a do Acre, já que o governador Gladson Cameli anunciou à imprensa que parte dos imunizantes está com o prazo próximo do vencimento, porque muitos não estão se vacinando.

O Estado já ultrapassou a marca de 1 milhão de doses recebidas do Governo Federal. Apenas 241.207 acreanos foram completamente imunizados até esta quinta-feira (16).