Acreana Raissa é questionada por seguidor sobre filho: “Mana, tu não fica com o teu filho não? Jesus!”

A ex-fazenda Raissa Barbosa compartilhou questionamentos dos seus seguidores sobre alguns detalhes de sua vida íntima.

Em seus stories, a acreana foi questionada por um seguidor sobre sua exposição: ‘Nossa (sic) vc quer aparecer demais mulher, chega a ser chato’. Veja o storie:

A acreana também foi questionada sobre plásticas, em um dos stories, um seguidor comentou sobre a boca de Raissa chamando ela e outras celebridades de ‘boca de pato”. Raissa retrucou o seguidor e explicou que já desfez esse procedimento: “Burro! Eu tirei a boca, tirei o preenchimento. Sai pra lá”, comentou a acreana.

Os seguidores não economizam nas perguntas e querem saber a intimidade total da acreana. Em um story, Raissa foi questionada sobre o filho. Uma seguidora questionou sobre os cuidados de Raissa com o filho: “Mana tu não fica com o teu filho não? Jesus! ”. Raissa não economizou nas ‘caras e bocas’ e respondeu o seguidor: “Pq vc se incomoda??? JESUS. Ele mora com o pai dele.”

O filho de Raissa. Felipe de 11 anos, reside no Acre com o ex-namorado, o empresário Felício Santiago.