Após divórcio, Andressa Urach avisa que retomou nome usado quando era garota de programa: ‘A Imola voltou’

Andressa Urach causou alvoroço na web após declarar que retomou o nome que usava no época em que era garota de programa.

Grávida de 4 meses, a modelo tem se envolvido em uma série de polêmicas nas últimas semanas. Além de confessar que esteve internada em uma clínica psiquiátrica por mais de uma semana, Urach também anunciou seu divórcio.

A modelo estava casada há 9 meses com o oficial de Justiça Thiago Lopes. Durante o relacionamento, Andressa chegou a afirmar que era submissa ao marido e que não tinha autonomia sobre seu próprio corpo. Durante a apresentação de um evento, Urach chegou a usar uma colar com o nome dele.

Porém, nas últimas semanas, a modelo confessou que estava enfrentando um momento difícil devido à Síndrome de Borderline. Após fazer uma série de acusações à igreja Universal, a modelo anunciou que estava se separando do marido. Nesta quarta-feira (29), Andressa voltou a surpreender ao deixar um aviso aos fãs.

Após as polêmicas, Thiago Lopes também apagou todas as fotos de Andressa de seu perfil no Instagram. Na última terça-feira (28), Urach publicou uma mensagem afirmando que não gostava mais de igrejas e que nenhuma delas se preocupava com almas, apenas com o dinheiro das pessoas.