Após ser afastada do Encontro, Fátima Bernardes tem novo problema de saúde exposto em nota pela Globo

Fátima Bernardes deixará a apresentação do Encontro, da TV Globo, por um tempo. A informação foi dada pelo colunista do Metrópoles, Leo Dias.

Posteriormente, a informação foi confirmada pela TV Globo.

De acordo com o jornalista, a apresentadora se afastará já no dia 11 de outubro e retornará na segunda quinzena de novembro.

Patrícia Poeta e Manoel Soares assumem o programa.

Motivo

Em nota, a Globo diz: “Fátima Bernardes fará uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas. Durante esse período, o matinal será apresentado por Manoel Soares e Patrícia Poeta”.