Arraial do Tucumã realiza primeiro evento fora de época desde 2019; confira programação

O tradicional “Arraial do Tucumã”, que acontecia todos os anos antes da pandemia com uma vasta programação, agora vem com uma nova roupagem e com uma série de adaptações para evitar aglomerações em razão da pandemia de Covid-19. Este evento ocorrerá entre os dias 30 de setembro a 03 de outubro, a partir das 18h, na praça de eventos do Parque do Tucumã, em Rio Branco.

Segundo o organizador, Davi de Araújo Martins, o planejamento deste evento, que recebeu apoio da Lei Aldir Blanc, deu-se desde 2019 e contou também que não pôde colocar em prática em momentos anteriores por conta dos decretos sanitários.

Davi complementou que o local será fiscalizado e seguirá as recomendações em prol de evitar aglomerações. “O espaço mede 2 mil metros quadrados e vamos colocar 50 jogos de mesa com distanciamento que daria em torno de 200 pessoas para este total. Os barraqueiros (pessoas responsáveis pela venda de bebidas, comidas e outros itens) estarão de máscaras nas barracas e vai ter álcool em gel”, falou.

Além das programações típicas de arraial, tais como comidas típicas e regionais, pescarias e bingos, o evento também contará com atrações musicais locais como Alessandro dos Teclados, Edu Casseb, Trio Furacão, Sandra Melo e Ricardo Moral.