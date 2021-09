Caminhão guincho prende fios e derruba 6 postes: ‘Peguei a rua errada e não vi muito bem’, diz motorista

Um carro que seguia atrás do caminhão ficou envolto na fiação elétrica e a motorista presa no interior até a chegada do Corpo de Bombeiros. Sobre o incidente, ainda de dentro do veículo, a bióloga Ângela Zanon disse. “Eu buzinei, mas ele [caminhoneiro] não percebeu”.

Por saber que o veículo funciona como isolante, Ângela desligou o carro e ficou dentro dele, esperando o socorro. Já mais calma e fora do veículo em segurança, a bióloga contou como foi que tudo aconteceu. “Ele estava vindo na direção contrária, o fio prendeu no alto do que estava em cima do caminhão e veio puxando, quando o primeiro poste já começou a cair, eu parei e freei. Fiquei quieta, aí o segundo poste caiu bem na frente do meu carro que ficou envolto nos fios”, descreveu.