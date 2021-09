Cinemas e streaming: veja as estreias desta semana

Ao invés de serem apenas pares românticos descartáveis de James Bond (Daniel Craig), elas terão novos papéis e histórias desenvolvidas com mais detalhamento. No enredo, o agente secreto está vivendo tranquilo na Jamaica, quando precisa voltar a ação por causa de um vilão misterioso. A produção marca a despedida de Daniel Craig como o famoso espião James Bond.

Uma boa pedida para ver com a família é Ainbo – A Guerreira da Amazônia, uma produção peruana, holandesa e norte-americana, sobre uma garota indígena, que descobre que sua terra natal está sendo ameaçada. Para evitar que isso aconteça, ela recorre aos seus guias espirituais e aos amigos da floresta. Uma história muito interessante, leve e fofa.

O Jardim Secreto de Mariana

O longa acompanha a história de João (Gustavo Vaz) e Mariana (Andreia Horta), um casal apaixonado que têm sua relação interrompida de maneira intempestiva. Cinco anos depois da separação abrupta, ele decide seguir seu instinto e parte numa longa jornada de bicicleta para tentar convencê-la de que o romance nunca deveria ter acabado. O amor, que ainda existe entre os dois, é então posto em xeque.

Diana O Musical

A vida breve e fascinante da princesa Diana é o foco deste musical original da Netflix, filmado antes da estreia oficial na Broadway. A estreia será na sexta-feira (01/10).

O Culpado

Nesta produção original Netflix, o ator Jake Gyllenhaal vive um detetive rebaixado a operador de chamadas de emergência, que tenta salvar uma mulher desesperada em meio a um dia frenético cheio de revelações – e acertos de contas.

Meu Fim, Seu Começo

Em Meu Fim Seu Começo, Nora (Saskia Rosendahl) é uma jovem que trabalha em um surpermercado e tem uma vida entediante. Um dia, ela conhece Natan (Edin Hasanovic) e os dois começam um romance intenso. Mas Nora não consegue se livrar do sentimento que os dois já se conheciam. E aos poucos essa sensação de deja vu vai se tornando uma incontrolável paranóia. Você já conheceu alguém que acha que já conhece?

DNA

O enredo de DNA acompanha a história de Neige, uma mulher divorciada e mãe de três crianças que visita regularmente Emir, seu avô argelino, vivendo agora num asilo para idosos. Ela adora e admira aquele que exerce o papel de sustentáculo da família, o homem que a criou e que sobretudo a protegeu da atmosfera tóxica que marcava o relacionamento com os pais. As relações entre os muitos integrantes da família são complicadas e a morte do avô acabará por desencadear uma tempestade familiar e uma profunda crise de identidade em Neige.

Sem suspeitas

Sem Suspeitas segue o detetive Florin que está estranhamente obcecado por um crime que não tem suspeitos e que quer resolver. Apesar de estar correndo o perigo de ser suspenso do trabalho, Florin faz de tudo para tentar achar o criminoso e impedir que mais pessoas inocentes morram. Sua obsessão o faz cair num mundo sombrio de violência e é puxado para uma teia de paixão destrutiva e vingança.

O Direito de Viver

Depois de um discurso conservador e racista sobre a legalização do aborto em uma convenção da Ku Klux Klan, um médico que ganhou notoriedade justamente por realizar abertamente o procedimento e uma líder feminista se unem à causa e decidem processar o governo dos EUA. Só que para o processo dar resultado, eles precisam de uma gestante que aceite ser a vítima do sistema. Um grupo de ativistas percorre os EUA e encontra a pessoa perfeita para a ação: uma jovem pobre que mal terminou o ensino fundamental, cheia de problemas.

The Georgetown Project

Em The Georgetown Project, Anthony Miller (Russell Crowe) é um ator problemático com um sério histórico de abuso de entorpecentes. Enquanto grava um filme de terror, ele passa a ter um comportamento cada vez mais estranho e agressivo. Sua filha, então, começa a suspeitar que ele voltou a se drogar, mas talvez a verdade seja ainda mais sinistra.

Mar de Dentro

Em Mar de Dentro, acompanhamos a história de Manuela (Mônica Iozzi), uma profissional de sucesso que precisará lidar com a transformação de seu corpo e de seu cotidiano ao descobrir que está grávida. Apesar de nunca ter contemplado a maternidade, quando o bebê nasce, ela precisa aprender a ser mãe e como cuidar do seu filho.