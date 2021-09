Com ajuda de cão policial, PM apreende cerca de R$ 3 mil em maconha escondida em barranco do Rio Acre

Cerca de 800 gramas de maconha foram apreendidas na noite desta quinta-feira (23), às margens do Rio Acre, no bairro Preventório, região do Papoco, em Rio Branco.

Policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão receberam uma denúncia anônima informando que havia um homem vendendo drogas na região e foram até ao local.

Ao chegar na área indicada, a guarnição, suspeitando que haveria droga escondida, pediu apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), que deslocou uma guarnição da CPcães, que levou a cachorra identificada como Elô. Em poucos minutos, a cachorra conseguiu conseguiu encontrar cerca de 800 gramas de maconha que estava enterrada.

Segundo o Cabo Oliveira Junior da Força Tática, o prejuízo atribuído à apreensão ficou na casa dos R$ 3 mil. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.