Com problemas de saúde, Pelé está internado em São Paulo

Após fazer exames de rotinas, Pelé está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Um problema de saúde foi detectado e o jogador precisou seguir internado. A informação é de que o Rei do Futebol estaria no local há seis dias.

No último dia de agosto, o ex-jogador de futebol compareceu ao local para realizar procedimentos médicos, como faz todo o ano. Na ocasião, foi informado que ele havia desmaiado, fato que foi desmentido pelo próprio Pelé em seu Instagram. “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, brincou o Rei, no Twitter.

