Com salários de até R$ 19 mil, ContilNet reúne oportunidades de concursos para acreanos

Setembro começou sem muita movimentação para os concurseiros no Acre. Apenas um edital em aberto está disponível: o do Conselho Regional dos Técnicos Industriais da 1ª Região, que conta com 31 vagas de contratação imediata e formação de cadastro reserva em 364 vagas. As oportunidades são para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

As vagas são para Assistente Administrativo; Assistente de Manutenção; Agente de Fiscalização; Assistente de Tecnologia da Informação; Assistente Técnico. O salário é no valor de até R$3.000. Os interessados devem se inscrever via internet, na página do processo seletivo e preencher o formulário de inscrição para o cargo que deseja, no período das 10h do dia 5 de julho até as 23h59 do dia 10 de agosto.

Para saber mais sobre requisitos das vagas e outras informações, acesse a página do Processo Seletivo CRT 1ª Região: edital e inscrições.

Mas se você tiver paciência, as coisas podem melhorar, outros 12 certames estão previstos para o estado: Correios, IBGE, INSS, Polícia Federal, DNIT, Iapen (agente penitenciário e policial penal), Secretaria de Fazenda, Secretaria de Segurança Pública, Tesouro Nacional e Tribunal Regional Eleitoral integram a lista.

Veja um pequeno resumo de cada um:

Segurança

Existe uma promessa do governador Gladson Cameli de que editais sejam lançados ainda esse mês de setembro com vagas para Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e Instituto Socioeducativo (ISE).

Neste caso ainda não há previsões de quantitativo de vagas para cada instituição.

Secretaria da Fazenda

Após informações do Sindicato de Auditores Fiscais do Acre de que mais 30 servidores irão se aposentar, o governo do Acre começará a planejar um novo certame a médio prazo. Ao saber da notícia, o governador Gladson Cameli garantiu que a Procuradoria Geral do Estado do Acre vai auxiliar na viabilidade de um novo certame.

A realização de um novo concurso Sefaz AC data de 2017, mas não ocorreu desde então. Interessados na carreira fiscal precisam ter nível superior. Os salários iniciais giram em torno de R$ 18 mil.

Caixa

Serão 1.000 vagas para os cargos de Técnico Bancário Novo e Técnico Bancário Novo – Tecnologia da Informação. As vagas para Técnico Bancário serão de abrangência nacional, enquanto que aquelas para a área de TI serão direcionadas ao polo do Distrito Federal (DF).

Todas as oportunidades serão exclusivamente dedicadas para candidatos Pessoa com Deficiência (PcD).

O edital deverá ser liberado pela Fundação Cesgranrio a qualquer momento, pois está tudo praticamente pronto. O cargo de Técnico Bancário Novo requer apenas o ensino médio e é a porta de entrada no banco, em nível nacional.

CGU

O concurso CGU (Controladoria-Geral da União) pode ser lançado em 2022! Serão 300 vagas para Auditor Federal de Finanças e Controle (nível superior) e 75 vagas para Técnico Federal de Finanças e Controle (nível médio ou técnico) e a remuneração pode chegar a R$ 27.369,67!

Receita Federal

O concurso Receita Federal foi solicitado ao Ministério da Economia. A autorização segue ainda em análise, mas pode sair a qualquer momento. São 699 vagas solicitadas, sendo 230 para o cargo de auditor fiscal e 469 para analista-tributário da Receita Federal do Brasil (RFB).

Concurso INSS

O presidente ressaltou o interesse e intenção do órgão de realizar um novo concurso INSS antes das eleições, marcadas para outubro de 2022. Um novo certame com 7.575 vagas foi solicitado do Ministério da Economia.

Além disso, osecretário da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps) disse ter obtido informações de que o certame está previsto no orçamento de 2022.

Concurso IBGE

O edital do novo concurso IBGE já foi divulgado com mais de 200 mil vagas, mas suspenso por corte no orçamento. O STF decidiu pela obrigatoriedade da realização do Censo apenas em 2022, portanto, a seleção será retomada.(PLOA 2022).

Desapegado? Tem concurso em Rondônia!

Se você não vê problema em fazer as malas em busca da estabilidade que um bom concurso oferece, aproveita a ponte sobre o Madeira que diminuiu o tempo de viagem e confere os concursos em Rondônia.

No estado vizinho há seis concursos abertos. Confira:

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Rondônia

Com inscrições abertas até o dia 09 de setembro de 2021 , o certame tem três vagas imediatas, além da formação de dezenas de cadastros de reserva no quadro do Conselho e o salário chega a R$ 6.400,00.



CRO

A Comissão Regional de Obras da 12ª Região traz 42 vagas, sendo dez de início imediato e 32 de cadastro reserva. As oportunidades são para as cidades de Manaus (Amazonas), Porto Velho (Rondônia) e Boa Vista (Roraima) e os salários podem chegar a R$ 7.359,05. As inscrições vão até o dia 15 de setembro, no site do CRO 12ª Região



ICMBio

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade divulgou novos editais para selecionar profissionais temporários. O processo seletivo ICMBio 2021 abre 608 vagas imediatas para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais em diversos estados, entre eles Rondônia.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde de Rondônia tem editais abertos para contratar 292 profissionais para atuação na área da saúde. As vagas serão preenchidas nas Unidades de Saúde Pública Estadual dos municípios de Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Porto Velho e Distrito de Extrema e os salários podem chegar a R$ 11.789,24.

Você pode conferir o documento Diário Oficial do Estado de Rondônia, edição de 02 de setembro de 2021, a partir da página 27.

TJRO

Foi divulgado novo edital do concurso TJ RO. A seleção conta com abertura de 43 vagas imediatas para lotação no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, além de formar cadastro reserva junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.

As inscrições podem ser feitas até 29 de setembro pela página do concurso público, junto à banca organizadora Fundação Getúlio Vargas.

O salário pode ser de até R$ 9.834,51!

Com informações de Direção Concursos e Concursos no Brasil