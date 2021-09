Concurso INSS: presidente confirma orçamento para nova seleção

Em reuniões realizadas entre os dias 8 e 13 de setembro, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, Leonardo Rolim, confirmou a Federação Nacional dos Sindicatos que o orçamento para realizar a nova seleção está no PLOA para 2022.

O que é o PLOA?

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) é o documento que traz a previsão de orçamento da União e estima as receitas e despesas do Executivo para o próximo ano.

Para 2022, o texto prevê 73.640 vagas em concursos públicos para 2022, nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Desse total, 4.097 são para criação e 69.543 para provimento (chamada de aprovados em concursos válidos ou em novos concursos).

De acordo com o secretário de Administração e Finanças da Fenasps, Moacir Lopes.

“Na audiência com o presidente do INSS, nos dias 8 e 13 de setembro, o mesmo reafirmou que existe a verba no orçamento para realizar concurso para 7.500 vagas. Vamos agora pressionar o governo para a realização do concurso”, disse.

A inclusão da verba para o próximo concurso já era esperada pelos sindicalistas e agora está oficialmente confirmada pela autoridade do INSS.

E quais os cargos do concurso INSS?

O concurso para o INSS promete entrar na lista dos maiores do país, trazendo vagas para cargos de níveis médio e superior. Segundo o pedido de autorização solicitado, são 7.575 vagas em todo o país, distribuídas por:

Nível médio – técnico do seguro social – R$5.447,78

áreas: Análise Reconhecimento de Direito RGPS (2.938 vagas), Combate à Fraude (734), Serviço de Apoio ao Reconhecimento de Direito (216), Serviço de Atendimento de Demandas Judiciais (40), Serviço de Cobrança Administrativa (34), Análise Reconhecimento de Direito RPPS (46) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (1.996).

Nível superior – analista do seguro social – R$8.357,07

áreas: Serviço Social (463 vagas), Reabilitação Profissional (702) e Recomposição do Quadro de Aposentados até 2023 (406).

Quando sai o concurso INSS?

Para que o concurso possa finalmente acontecer, o pedido deve ser autorizado pelo Ministério da Economia. Porém a indicação de verba reservada para a seleção no Orçamento Federal é um reforço positivo, indicando que sim, a seleção está nos planos do governo.

Outra informação importante é que o presidente do INSS, Leonardo Rolim, já mencionou que a seleção deve ocorrer antes das Eleições do ano que vem.

Como a votação do 1º turno está prevista para o dia 2 de outubro de 2022, o aval do Ministério da Economia precisa ser dado, no mínimo, seis meses antes, ou seja, até abril do ano que vem.

Depois de receber o aval, o Instituto precisará contratar a banca organizadora e elaborar o edital para a publicação. Estes trâmites podem ocorrer de forma rápida, já que o concurso é esperado há anos e a autarquia enfrente uma grave falta de servidores.

O que estudar para concurso INSS?

Os interessados em realizar o concurso devem se preparar com antecedência. Para isso, contam com um direcionamento para os estudos.

O pedido de concurso INSS enviado ao Ministério da Economia também revelou as disciplinas que serão cobradas, para cada cargo, caso o edital seja autorizado.

Desta forma, quem deseja ingressar como técnico ou analista do seguro social pode iniciar os estudos para as seguintes matérias:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Informática;

Noções do Regime Jurídico Único;

Código de Ética do Servidor Público;

Direito Constitucional;

Direito Administrativo; e

Sistema de Seguridade Social.

Para o cargo de analista, no entanto, os exames ainda devem contar com perguntas de conhecimentos específicos, de acordo com a especialidade oferecida no edital.