Crise de saudade? Viúva de MC Kevin publica fotos com o funkeiro

A madrugada desta terça-feira (14/9) foi de saudades para a viúva de MC Kevin. Deolane Bezerra parece que perdeu até o sono.

Para matar um pouco esse sentimento, a loira resolveu relembrar momentos com o funkeiro através de fotos e compartilhou com os seus 9 milhões de seguidores no Instagram. “Hoje a saudade apertou de um jeito. Trocaria tudo para ter você aqui comigo”, confessou.

A advogada criminalista continuou:

“Ah meu menino, que saudades de dormir nos teus braços. Que saudades dos teus abraços. Me perco nas lembranças que você deixou. Você mudou a minha vida e vou carregar para sempre a nossa história! Obrigada por todos os momentos. Todos os momentos foram incríveis! E não é que as nossas loucuras combinavam? Você estará para sempre no meu coração! Continuarei te amando”, escreveu.

Veja algumas imagens publicadas por Deolane

“Cuida de mim, você sim sabe do nosso amor e de tudo que passamos juntos! Descansa meu menino”, continuou.

MC Kevin morreu no dia 16 de maio, aos 23 anos, após cair do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O cantor foi levado para o hospital Miguel Couto, mas não resistiu aos ferimentos.

É o poder!

Deolane está faturando alto com sua segunda carreira, a de influenciadora digital. É que ela está cobrando um valor elevado por divulgações em seus perfis. Como divulgou a coluna LeoDias, ela cobra R$ 50 mil por cada postagem em seu perfil.