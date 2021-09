Deputado Fagner Calegário recebe campeã paralímpica e promete apoio a atletas

Nessa quinta-feira, 23, o Deputado Estadual Fagner Calegário recebeu em seu gabinete a campeã dos Jogos Paralímpicos Universitários, Gigliane Paiva, que conquistou três medalhas de ouro no atletismo nas Paralimpíadas Universitárias, realizadas na cidade de São Paulo.

Calegário tem um longo histórico de apoio ao esporte com o seu mandato e acredita na força deste para transformar vidas. Ao conversar com a campeã, o Deputado se mostrou emocionado. “Eu já estive nesse lugar de luta. É um caminho difícil, mas não desista. No que depender de mim, vocês terão meu apoio”, afirmou emocionado. Além de um apoiador afinco do esporte, Calegário é ex-atleta e já chegou a representar o Brasil, no taekwondo, em competições.

A atleta agradeceu o apoio do Deputado ao esporte e falou das dificuldades que encontra pelo caminho para conseguir chegar até as competições. Gigliane ganhou medalha nos 100m, nos 200m e nos 400m e foi o destaque da delegação acreana. O Acre enviou 13 atletas que representaram todo o estado e conquistaram, ao todo, 14 medalhas, sendo oito de ouro.