Filhos denunciam a própria mãe por dopar, ferir e castrar quimicamente servidor do Banco Central

O caso veio à tona após viatura da Polícia Militar e ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) serem acionadas para socorrer o servidor, em 8 de setembro. Na delegacia, as testemunhas, filhas de Maruzia das Graças Brum Rodrigues, 53 anos, contaram que a mãe dopava e agredia o parceiro, além de obrigá-lo a tomar medicamentos usados para castração química. A motivação da mulher seria controlar a aposentadoria do analista do Bacen, com vencimentos próximos de R$ 23 mil.