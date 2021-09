Gladson envia à Aleac pedido de empréstimo para realizar obras no AC com financiamento de banco internacional

Já tramita na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) um pedido de empréstimo feito pelo governador Gladson Cameli no valor de R$ 214.020.000,00.

O valor será aplicado no financiamento do Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (PROISA), para realização de obras de infraestrutura viária, urbana e de saneamento na maior parte dos municípios, se aprovado pela Casa do Povo.

O pedido já está nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e Orçamento e Finanças (COF). Se passar por ambas com aval dos deputados integrantes, será levado ao plenário para apreciação dos demais parlamentares.

Em entrevista ao ContilNet, o líder do governo na Aleac, Pedro Longo, disse que o empréstimo que tem como avalista a União é para substituir o anterior com juros menores.

“Havia autorização para mais de 400 milhões dos quais serão utilizados apenas 100 para amortização e esse novo empréstimo vai substituir esses 300. Ou seja, vai reduzir em 100 milhões”, argumentou o deputado.

O recurso, de acordo com o texto, está sendo pleiteado junto ao banco de desenvolvimento Fonplata – com sede no Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina -, que financia projetos em outros estados do Brasil.

O Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) é uma entidade financeiro do Tratado da Bacia do Prata que apoia técnica e financeiramente a realização de estudos, projetos, programas, obras e iniciativas que promovam o desenvolvimento harmônico e a integração física dos países membros da Bacia do Prata.