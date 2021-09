Idosa é esfaqueada no tórax durante discussão sobre dívida e suspeita é presa

Uma idosa de 66 anos foi esfaqueada no tórax, na madrugada desta sexta-feira (03), no bairro Danúbio Azul, em Campo Grande, ao cobrar uma dívida. A suspeita do crime é uma mulher de 52 anos, que foi autuada em flagrante, passou por audiência de custódia nesta manhã e teve a prisão preventiva decretada.

Conforme a polícia, a vítima bebia com amigos quando a suspeita chegou. Ela conversou com todos, em seguida as duas foram para frente do imóvel, na rua, discutiram, brigaram e houve o esfaqueamento.

Testemunhas disseram ter ouvido um barulho alto, tentaram intervir e quando se aproximaram, a vítima disse: ‘a Cléo meu furou’.

A suspeita fugiu do local e a idosa foi socorrida pelo Samu, sendo levada para a Santa Casa com hemorragia intensa, sendo necessária drenagem. Segundo o hospital, ela está consciente e respira sem necessidades de aparelho.

A faca usada na tentativa de homicídio foi encontrada pela neta da vítima em um terreno e entregue à polícia.

Policiais fizeram rondas pela região e localizaram a mulher, que confessou o crime, e disse ainda que já havia matado uma outra pessoa, no Paraná, sendo condenada a 12 anos de prisão pelo crime.