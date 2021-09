Impeachment do Bocalom, criança morre afogada, início das aulas presenciais e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana, na nossa retrospectiva semanal.

SEGUNDA-FEIRA

Morre, no Acre, funcionária do Hospital das Clínicas de Rio Branco Geci Silva

A funcionária do Hospital das Clínicas de Rio Branco, Geci Silva, morreu no fim da manhã desta segunda-feira (30), no Acre.

Urgente: Criança de apenas 3 anos morre afogada dentro de piscina em Rio Branco

Uma criança identificada como Evelyn Vitória dos Santos Diniz, de 3 anos, morreu afogada dentro de uma piscina, na manhã desta segunda-feira (30), em uma residência localizada na rua da Paz, no bairro Belo Jardim 2, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Mais uma das denúncias contra Frank Lima é exposta: “Se eu fosse para cama com ele, não seria demitida”

A vereadora Michelle Melo (PDT) subiu à tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco para reafirmar seu posicionamento favorável ao pedido de impeachment de Tião Bocalom, prefeito de Rio Branco.

Por 14 votos a 2, vereadores rejeitam pedido de impeachment de Tião Bocalom; veja como votaram

Os vereadores de Rio Branco rejeitaram o pedido de impeachment do prefeito Tião Bocalom (Progressistas). Apenas Emerson Jarude (MDB) e Michelle Melo (PDT) votaram a favor.

QUARTA-FEIRA

Às vésperas de inauguração, loja atacadista oferta quase 300 vagas de emprego em Rio Branco

Prestes a ser inaugurada em Rio Branco (AC), o Assaí Atacadista, que tem quase 200 lojas espalhadas pelo país, está ofertando 283 vagas para aqueles que querem ter uma oportunidade de ter o tão esperado emprego e de integrar uma rede de mais de 50 mil colaboradores espalhados pelo Brasil.

Início das aulas presenciais é adiado para outubro no AC; SEE explica como será retorno às salas

Em nota divulgada nesta quarta-feira (1), a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) informou que o retorno das aulas presenciais será iniciado a partir do dia 4 de outubro, de forma gradual e híbrida em todo o Estado.

QUINTA-FEIRA

“Comecei com um isopor”, diz empresário sobre construção de um dos balneários mais atrativos de Rio Branco

O que pouca gente da cidade de Rio Branco sabe, com exceção dos moradores das redondezas e clientes assíduos, é que existe um local no Km 6 do Ramal do Canil, na Rodovia AC-40, que oferece lazer, cardápio variado, cerveja gelada e um excelente atendimento: o Balneário Paraná.

Fora de si, homem esfaqueia motociclista e é linchado por populares em Rio Branco; imagens fortes

Rosivaldo Lima de Oliveira, 42 anos, foi preso acusado de esfaquear um motociclista, na noite desta quarta-feira (2). O fato aconteceu próximo o Mercado do Bosque, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

SEXTA-FEIRA

Investigado por assédio sexual, Frank Lima continuará recebendo salário de secretário mesmo afastado

O secretário de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, teve o decreto de seu afastamento publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (3).

Operação da Polícia Civil resulta em 4 prisões na Capital; confira fotos e vídeos

A operação da Polícia Civil desencadeada nas primeiras horas desta sexta-Feira (03) pela Polícia Civil nas ruas da Capital Rio Branco resultou na prisão de quatro pessoas envolvidas em crimes de homicídio, trafico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de munição. A informação foi dada em coletiva de imprensa na sede da diretoria de Polícia Civil do Acre por investigadores e delegados da Delegacia de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) e da 4ª Regional de Policia Civil.