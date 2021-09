“Comecei com um isopor”, diz empresário sobre construção de um dos balneários mais atrativos de Rio Branco

O que pouca gente da cidade de Rio Branco sabe, com exceção dos moradores das redondezas e clientes assíduos, é que existe um local no Km 6 do Ramal do Canil, na Rodovia AC-40, que oferece lazer, cardápio variado, cerveja gelada e um excelente atendimento: o Balneário Paraná.

Funcionando aos sábados, domingos e feriados, a partir das 7 da manhã, o espaço tem 6 anos de história e “começou do zero, com um isopor, algumas cervejas e a presença de amigos”, foi o que comentou o empreendedor Jairo Fontana, que é paranaense de nascença e acreano de coração, além de morador e proprietário da região.

“Comecei o balneário do zero. Só tinha aqui a água dos açudes e areia, que são de ótima qualidade. Os amigos, no início, vinha pra cá, traziam cerveja e adoravam o espaço. Rio Branco não tinha ainda muitas opções de diversão e lazer”, comentou.

A ideia de transformar o local em um balneário surgiu dos amigos de Jairo. “Como eles adoravam aqui, começaram a me incentivar a transformar parte das terras em um balneário. Achei a proposta legal e interessante e tomei a decisão”, continuou.

Jairo conta que não tinha nem energia no espaço que, atualmente, leva o nome do seu Estado de origem, mas logo foi ampliando e convidando mais pessoas para conhecerem o seu mais novo projeto.

“Investimento de vida que me deixa muito satisfeito. Recebemos inúmeras pessoas aqui com todo carinho e amor. Às vezes, estou tirando leite da vaca quando alguém para o carro 6h30 da manhã e já pede pra entrar. Com todo disposição, vou lá e sirvo a todos”, destacou.

Aos domingos, especialmente, quando acontece som ao vivo, o balneário conta com a presença de inúmeras pessoas. Os moradores das redondezas são os primeiros a chegar.

Quando questionado sobre o diferencial do investimento, Fontana aponta para o acolhimento e a variedade de produtos.

“Temos cerveja gelada e outras bebidas, pratos variados, como galinha caipira, carne na chapa, frango a passarinho e peixe, além de um atendimento de qualidade e muito acolhimento. Temos prazer em receber as pessoas aqui”, finalizou.

Ainda não sabe onde se divertir com a família, parceiros e amigos? O Balneário Paraná é o lugar certo.