Império: Silviano arranca a máscara com ‘banho de sangue’ ao matar pai e filho

Silviano (Othon Bastos) vai mostrar que seu jeito de mordomo educado e obediente foi apenas fachada em Império.

O funcionário de Maria Marta (Lilia Cabral) ficará furioso ao descobrir que José Alfredo (Alexandre Nero) encontrou uma fortuna que ele havia escondido em uma mansão.

O idoso não terá piedade e matará o caseiro do local e o filho dele à queima-roupa na novela das nove da Globo.

Em cenas que irão ao ar na reta final do folhteim, o comendador desconfiará da venda intermediada por Silviano de uma mansão que foi da família Medeiros e irá até o imóvel. Lá, ele descobrirá que há muito dinheiro escondido dentro do espaço de uma piscina.

José Alfredo sumirá com o dinheiro dali, e, quando Silviano souber disso, já será tarde. Ao chegar à mansão em Petrópolis (região serrana do Rio de Janeiro), ele encontrará a área da piscina vazia.

”Por isso a Marta foi tão vaga e tão formal comigo! O maldito esteve aqui com ela, os dois descobriram tudo… E levaram o dinheiro”, bradará o mordomo.

Ele, então, confrontará o caseiro, que contará o que terá acontecido. “Ah, se o senhor tivesse me contado! Mas agora já vi tudo… Essa história vai feder! Eu mais meu filho vamos ter que nos explicar lá na polícia”, dirá o funcionário.

O homem, chamado Daniel (nome do ator não foi divulgado) dirá que não sabe de nada e que vai embora porque não quer ser envolvido nisso. Mas Silviano não permitirá.

Extremamente frio

“Acredite… Você não vai precisar falar com eles”, avisará o pai de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), que vai abrir uma pasta lentamente enquanto conversa.

“É fácil acabar com todos os seus problemas. Se quiser, eu mesmo posso providenciar isso”, ele complementará antes de puxar um revólver de dentro da pasta.

Silviano atirará no caseiro e no filho dele. Baleado, Daniel cairá estrebuchando. O filho dele, Aécio, tentará correr. Silviano mirará, friamente e acerta um tiro no rapaz, que cai duro.

“Por quê, seu Silviano? Por quê?”, perguntará o caseiro. “Você acha que não sabe nada… Mas sabe demais”, falará o homem, que dará outro tiro em Daniel para matá-lo de vez.

Escrita por Aguinaldo Silva, Império (2014) ganhou uma “edição especial” para tapar o buraco deixado após o final de Amor de Mãe no horário nobre da Globo. A inédita Um Lugar ao Sol, próxima novela da faixa das 21h, foi adiada para estrear no segundo semestre deste ano.

Além dos spoilers, o Notícias da TV publica diariamente o resumo da novela das nove que a emissora reprisa devido à pandemia da Covid-19.