Influencer é morto a tiros em velório de cantor de forró em Manaus

Segundo a polícia, Marco Illguinner Paiva de Menezes era amigo do artista. O crime ocorreu por volta das 20h, em frente à quadra de esportes onde o cantor de forró era velado. O velório de Romário de Jesus chegou a ser interrompido por conta do tiroteio, mas já foi retomado na manhã desta sexta-feira (10).

De acordo com a polícia, dois homens chegaram ao local e um deles atirou contra o amigo do cantor, que chegou a correr cerca de dez metros, mas caiu ao ser baleado. O jovem chegou a ser socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias, em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos.

Antes de ser morto, o influencer fez uma live para uma rede social na frente da quadra de esportes. Um carro com som, conhecido popularmente como “paredão”, estava no local do velório. Segundo a publicação de Ilguinner, esse era um pedido do cantor de forró. Na live, foi possível ouvir o momento do tiroteio e a vítima tentando correr.