Jade Picon parte para Paris e levanta rumores de novo encontro com Neymar

Jade Picon levantou novos rumores de que realmente teria ficado com Neymar após o fim do relacionamento com João Guilherme, mas não parou por aí.

No último domingo (26), ela deixou todos surpresos ao mostrar que estava em Paris, na França, onde o jogador mora, e despertou novas suspeitas entre os fãs.

Para eles, a digital influencer está tendo algo mais sério com o jogador em um possível reencontro com ele. Nos comentários de sua foto, ela foi questionada.

“Neymar está com você?”, questionou uma pessoa, enquanto outros internautas quiseram saber se eles estariam tendo uma espécie de “replay”.

De acordo com informações do Extra, a influenciadora digital conquistou uma quantidade relevante de seguidores em seus perfis desde que a notícia veio à tona.

Com isso, de acordo com a publicação, Jade passou a contar com um maior engajamento e mais marcas passaram a procurá-la, o que significa mais dinheiro para publicidade.

Por falar em dinheiro, a irmã de Leo Picon recebeu nada mais nada menos que R$ 300 mil de uma marca de cosméticos para abandonar os fios escuros e aderir ao loiro platinado.

Para quem não acompanhou, segundo informou o perfil de fofocas Gossip do Dia, no Instagram, a influenciadora digital teria ficado com Neymar, durante a festa de Rafaella Santos, irmã do jogador, no último fim de semana.

Quem ficou surpreso com a notícia foi o ex-namorado da loira, João. Ao ver o assunto circular na internet, o influenciador tratou de parar de seguir Neymar no Instagram. Além disso, João passou a curtir comentários no Twitter que falava sobre a situação.

Em um deles, um internauta postou: “João Guilherme simplesmente é uma máquina de viver. Homem já ‘ficou’ com Larissa Manoela, é ex da Jade Picon e ela ficou com Neymar. O cara é viciado em viver”. “João Guilherme, conta tua história pra Marília Mendonça, já agiliza um hit“, disse outro comentário, curtido pelo famoso.

Em meio a repercussão, João se pronunciou em sua página do Twitter. “Não vou dormir em posição fetal hoje. Eu juro que tá tudo bem, família. Vou aproveitar e virar cantor sertanejo“, disparou.

Jade, por sua vez, desabafou, lamentando o fato de sua vida pessoal ter se tornado assunto. A famosa também aproveitou a ocasião para mandar uma indireta ao ex-namorado, João Guilherme, que vazou “sem querer” um print screen em que aparece supostamente tirando satisfações com ela sobre o suposto affair com o jogador.

“Hoje vai ser um dia muito especial para mim, eu vim viajar para fazer a nova campanha da minha marca e eu não queria deixar nenhum mal-entendido estragar esse meu dia de alguma maneira que eu não pudesse mostrar ele aqui para vocês”, iniciou.

“Eu não sou o tipo de pessoa que vocês veem entrando em polêmica, que vem aqui se retratar, vaza número, print de conversa. Se eu fosse esse tipo de pessoa, essa situação para mim seria a mais fácil de todas. Quer print? Toma, mas eu não sou porque prefiro preservar”, prosseguiu. E acrescentou:

“Acredito que em qualquer situação da vida cada pessoa tem seu tempo para absorver a informação, processar, superar, o que seja. Assim como vocês, eu também tenho meu próprio tempo, acontece que ele fica aqui exposto há mais dez anos. Peço só que meu tempo seja respeitado”.

A irmã de Leo Picon finalizou o papo explicando que decidiu se justificar com o público para não ser acusada de fingir que nada aconteceu. “Essa semana vai ser uma semana intensa de trabalho, não queria fingir que nada está acontecendo, mas é isso que eu tenho para dizer. Agora bora trabalhar”, completou.

Confira: