José Loreto deixa parte íntima à mostra em foto ousada e chama a atenção

José Loreto tem cerca de 3 milhões e 300 mil fãs em seu perfil do Instagram e costuma dividir detalhes de sua vida na rede social. Dessa vez ele foi um pouco mais além e deixou à mostra sua parte íntima num registro que virou assunto entre famosos e outros internautas.

“Antes do mergulho e depois de um dia de filmagem”, escreveu o ator ao compartilhar uma imagem em que aparece totalmente nu, com o bumbum de fora, durante as gravações do filme A Cerca, em que interpretou Domenico Salvini. A foto feita em frente a uma cachoeira, por sinal, foi tirada por Marcello Novaes.

João Baldasserini elogiou o que viu: “Aí sim”. O ex-BBB Rafael Licks tirou sarro de Loreto: “Ih, olha lá o Tarzan do agreste”. Felipe Hintze se divertiu e fez um trocadilho: “Bun dinha, amigo”. Gustavo Novaes foi na onda do duplo sentido e disparou: “Anus que eu não vejo uma cachoeira tão exuberante”.

Um fã fez uma sugestão bastante ousada: “De frente, por favor”. Outra seguidora tentou a mesma coisa, só que de uma forma mais descontraída: “Precisa encarar as coisas de frente, olha pra cá”. “Grande demais”, disparou um rapaz.

Em junho, José Loreto também curtiu a natureza, só que na praia, ostentando toda sua sensualidade e corpo musculoso numa sunguinha vermelha, além da seguinte legenda: “O mar é poderoso e generoso. Leva de mim o que for para ir. Ascende no meu ser o que for para ter. Basta um mergulho bem conectado. Saio renovado e apaixonado por viver”.

“Ki homi”, brincou Marcello Serrado. “Geeennnnntche”, completou Wagner Santisteban. “Você é muito lindo, Loreto”, disparou Icaro Silva, encantado com o que viu. “Gostoso”, comentou o ator Sacha Bali. “Gzuis”, escreveu o artista Gustavo Novaes, que também é amigo pessoal do famoso.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)