Jovem é agredido e morto ao cobrar dívida por serviço de limpeza

Um jovem de 26 anos foi morto na noite desta terça-feira (27), após ser agredido em uma casa na comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima foi cobrar uma dívida de um homem para quem prestou serviço de limpeza. O suspeito foi preso em flagrante.

Policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o suspeito do crime alegou que a vítima foi contratada para aterrar um terreno e supostamente teria furtado aparelhos celulares do dono do terreno, patrão do suspeito.

Segundo a polícia, a vítima foi até a casa desse suspeito na Rua Perpétua, por volta das 19h, para cobrar a dívida. Houve discussão entre os dois e a agressão.

O jovem morreu depois de ser agredido com vários golpes na região da cabeça. Para a polícia, o autor alegou que agiu em legitima defesa. Ele foi preso em flagrante e levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia.