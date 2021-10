Jovem é vítima de emboscada e acaba ferido com um tiro na Transacreana

O jovem Éder Souza de Oliveira, 24 anos, foi ferido com um tiro, na noite desta quinta-feira (30), em um ramal localizado no KM 55 da Rodovia AC-90, na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Éder caminhava pelo ramal com destino a própria residência, quando foi surpreendido por um criminoso que saiu de uma área de mata, já atirando. O rapaz foi ferido com um tiro de espingarda que atingiu a mão esquerda e na região do peito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Moradores da região colocaram a vítima dentro de um veículo e a levaram para o Pronto Socorro de Rio Branco. No entanto, o veículo foi interceptado no KM 14, na Vila Manoel Marques, por uma ambulância de Suporte Avançado do (Samu), que prestou os primeiros atendimento e encaminhou a vítima para o PS, em estado de saúde estável.

A PM não conseguiu prender o autor do disparo e também não sabe a motivação do crime. O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).