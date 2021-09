Lúcio Mauro Filho choca a internet ao revelar sobre sua relação com Christina Rocha

Lúcio Mauro Filho acabou fazendo uma revelação que ninguém esperava. É que o artista, atualmente responsável pela banda do Caldeirão da Globo, resolveu abrir o jogo sobre Christina Rocha.

Em primeiro lugar, o humorista Fabio Porchat publicou uma selfie ao lado da apresentadora do SBT para revelar a sua participação no Que História É Essa, Porchat?. Dessa forma, nos comentários, o ator fez a revelação que pegou muita gente de surpresa.

É que Christina Rocha ensinou Lúcio Mauro Filho quando ele era criança. Sendo assim, a ex-cunhada de Silvio Santos acabou sendo professora do rapaz em sua infância. “[Ela foi] Minha professora no maternal do Colégio Canarinhos Camaiore”, disparou ele. O colégio em questão ficava no Rio de Janeiro.

A própria apresentadora do Casos de Família demonstrou surpresa ao ver o comentário de Lúcio Mauro e fez questão de elogiá-lo. “Pensei que você não lembrava disso. Você era muito fofo”, afirmou ela. De fato, Christina lecionava para crianças na década de 1970.

