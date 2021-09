Marido mata esposa e tira própria vida; criança de 3 anos vê tudo e pede socorro a vizinho

Renilson Reginaldo Santos, 33, e Danieli Botelho Pedroso, 28, foram encontrados mortos na noite de segunda-feira (20) dentro da casa onde moram, no bairro do Vale Verde, em Poxoréu (251 km de Cuiabá). A suspeita é de que tenha ocorrido um feminicídio seguido de suicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h20. Uma criança de 3 anos presenciou o crime, e correu para os vizinhos, que acionaram os agentes.

No local, os policiais encontraram ao menos 10 pessoas olhando e mexendo na cena do crime. Os militares fizeram o isolamento do local até a chegada da perícia.

Uma pistola taurus, 10 munições de calibre 380, 3 munições de calibre 38 e 12 celulares foram encontrados na residência.

Familiares de Danieli estiveram no local e relataram que o casal morava em Cuiabá e haviam se mudado para região há cerca de um mês.

Enquanto a ocorrência era registrada, um vizinho chegou carregando uma menina de 3 anos, que seria filha da mulher. O homem relatou que a criança alertou os vizinhos sobre o crime. O Conselho Tutelar foi acionado e fez o acompanhamento da menina.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi até o local e deu início aos trabalhos de investigação.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia.

O caso será investigado pela Polícia Civil.