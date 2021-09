Moradores de reserva no Acre reclamam de multas que chegam até R$ 90 mil aplicadas pelo Imac

O deputado Alan Rick fez uma visita nesta última semana à Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, no Rio Caeté, em Sena Madureira, para conversar com pequenos produtores que reclamam da quantidade de multas ambientais que recebem do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) por desmatamento.

Os valores chegam até R$ 90 mil por morador, de acordo com o apurado.

“Essa comunidade tem enfrentado uma luta com essas multas aplicadas pelo Imac. O certo seria o órgão fazer uma orientação antes de tomar uma medida como essa que não ajuda quem está produzindo aqui”, disse Alan.

O pastor Roseno, morador do local, que foi multado em R$ 70 mil reais após desmatar pouco mais de 7 mil hectares, explicou que a quantidade “não é grande” e que o processo é feito para a sobrevivência de todos.

“Não desmatamos grandes áreas. Nossa área é pequena. Tenho 32 cabeças de gado e o meu pasto não aguenta, já que no verão eles passam fome. Não é justo que a gente pague esse valor”, argumentou.

Pelo menos outros quatro produtores também foram penalizados.

Seu Raimundo disse que seu filho, que também foi multado, assinou um documento sem saber que se tratava de uma multa, pois é analfabeto. “Ele só descobriu depois e já vencendo o tempo de recorrer. Nós vivemos disso aqui, do plantio do nosso roçado, da criação das nossas poucas cabeças de gado”, destacou.

Alan pediu providências do poder público e disse que vai sentar com representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) para resolver a situação.

“Essas pessoas humildes, de boa intenção e de coração enorme, precisam de orientação e não de multa”, finalizou o parlamentar.