Motos elétricas começam a se destacar no Brasil; Opções por menos de R$ 10 mil

Os carros elétricos representam uma tendência forte no mundo inteiro. Em alguns países, aliás, é comum observar veículos eletrificados ou híbridos. No Brasil, o setor de elétricos foi o único que cresceu no meio da crise. Ainda que a produção seja baixa e o consumo pouco popular, o cenário deve ser diferente no futuro. Uma aposta para os brasileiros está nas motos elétricas.

De acordo com pesquisa recente do Mercado Livre, a procura por motos elétricas cresceu 1200% no país. O período de comparação contempla maio de 2020 e vai até maio deste ano (2021).

É preciso esclarecer que a atual pandemia fez crescer a busca por motos e bicicletas. Afinal, era preciso encontrar meios alternativos de locomoção frente ao transporte público lotado e outras opções.

Economia

As motocicletas elétricas têm uma grande vantagem sobre outros modos de locomoção. A economia se destaca e salta aos olhos.

Além de não precisar de combustível, o preço de uma moto elétrica é bem mais vantajoso. Ainda que na comparação esteja um carro usado popular, por exemplo.

Aima, Shineray e Voltz são algumas das fabricantes presentes no Brasil. Confira algumas opções de modelos presente no mercado nacional:

EVS

A Voltz EVS trata-se de um modelo 100% elétrico. É possível rodar por 180 km com apenas uma carga completa. A magrela consegue atingir até 120 km/h de velocidade máxima. Seu preço está na casa dos R$ 20.5 mil.

EV1

Este outro modelo da Voltz é um pouco mais acessível. A autonomia máxima também é de 180 km (com duas baterias). O preço gira na casa dos R$ 13 mil.

A mais barata

Se você está atrás do melhor custo para uma moto elétrica, então a opção é a Shineray. O modelo SE 1 custa apenas R$ 9.9 mil e é capaz de atingir 60 km/h. A autonomia, contudo, é de apenas 80 km com uma única carga.

Além dessas, existem várias outras opções de motos elétricas no mercado brasileiro. Confira e veja qual se encaixa melhor à sua realidade.