No 7 de setembro, Rio Branco terá atos contra e a favor do presidente Jair Bolsonaro; veja detalhes

Na próxima terça-feira (7), quando se comemora o Dia da Independência do Brasil, acreanos vão às ruas.

Parte deles a favor de Bolsonaro; outra, contra. O primeiro grupo organiza uma motociata e carreata que se concentra no Estádio Arena da Floresta, com saída marcada para às 14 horas.

Segundo Márcia Bittar, o evento está sendo organizado por um grupo de apoiadores do presidente que a convidaram a participar e ela deixa claro: “Será um ato pacífico, mas não aceitaremos provocação”, diz.

Já o grupo contrário ao presidente da República, fará um ato às 16h na Gameleira e se intitula Grupo dos Excluídos e foram convocados pelo presidente do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT/AC), Cesário Braga.

“No dia 7, o povo vai às ruas. De um lado, defensores do Bolsonaro, dessa política excludente que recolocou o Brasil no mapa da fome. Do outro lado trabalhadores e estudantes, o povo excluído, que também vai às ruas em defesa da saúde, educação, emprego e democracia. Direitos básicos que têm sido negado. Você vai ter que escolher de que lado da história vai ficar”, enfatiza o petista.