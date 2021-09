Ouça áudios de coiote ameaçando imigrante ilegal que atravessou fronteira dos EUA

Em áudios obtidos com exclusividade pelo GLOBO, coiote cobra um dos brasileiros, que foram atravessados por ele pela fronteira entre México e EUA. O homem, que aceitou fazer a travessia ilegal, vem sendo perseguido pelo agenciador porque não conseguiu o dinheiro para pagar pelo serviço. Em geral, os pagamentos começam a ser feitos depois que o imigrante ilegal já está em solo americano e trabalhando em atividades, normalmente, a partir de indicações do próprio grupo criminoso. Na gravação, o coiote exige o pagamento, que está atrasado, e ameaça “ir até o infermo para receber o valor combinado”.

https://d37iydjzbdkvr9.cloudfront.net/arquivos/2021/09/24/2whatsapp2021-09-24at18-34-09.ogg

Normalmente, os imigrantes ilegais, através de uma rede que funciona no boca a boca e por whatsapp, conseguem integrar as caravanas que partem do México sem gastar nada. Mas o serviço tem custo: entre US$ 18 mil e R$ 25 mil, que serão pagos muitas vezes de forma parcelada. No caso do imigrante que sofre ameaçadas, o pagamento seria de US$ 18 mil à vista ou US$ 20 mil em parcelas, com uma entrada de US$ 10 mil. Muitas vezes, os brasileiros que usam o esquema para deixar o país se veem em situação financeira difícil porque nem sempre os empregos que conseguem são suficientes para eles manterem o custo da vida fora do Brasil e também pagar os atravessadores.

