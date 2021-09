‘Pai me dá um real’ apresenta comportamento agressivo na região central de Rio Branco e polícia intervém

Na manhã desta terça-feira (07), o homem em situação de rua conhecido por populares pelo apelido de “Pai me dá 1 real” apresentou comportamentos agressivos às pessoas que circulavam no local, proximidades do Terminal Urbano, e policiais militares tiveram de intervir.

Segundo informações dos policiais, ele estava cuspindo nas pessoas e jogando pedras. No entanto, até o momento, não se sabe se alguém foi atingido.

Em decorrência das condições de sua saúde mental, os agentes apenas interviram para que não corresse o risco de ferir ou agredir alguém, uma vez que ele não pode ser detido.